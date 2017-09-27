Житель ВКО уехал в Россию на один день и не вернулся

Родственники Артура Лаць ищут пропавшего парня, который еще в начале сентября уехал в Россию и с тех пор не выходит на связь, передает корреспондент YK-news.kz





24-летний парень живет в селе Уварово Глубоковского района.





— Артур выехал из дома 7 сентября в Россию к своему знакомому, которого я не знаю и даже не видела, — сообщила супруга пропавшего Елена. — Он позвонил мне на следующий день и сказал, что уже выезжает домой, но так и не приехал. Его телефон все время отключен.





В ДВД сообщили, что полицейские уже занимаются поисками парня.





— 15 сентября к нам обратились родственники пропавшего Артура Лаць и мы завели розыскное дело. В ходе мероприятий удалось установить, что пропавший действительно пересекал границу Российской Федерации седьмого сентября, — сообщили в ДВД ВКО. — Мы направили ориентировки во все приграничные регионы России.



