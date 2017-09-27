Житель ВКО уехал в Россию на один день и не вернулся
27 сентября 2017, 07:11
Полицейские уже занимаются поисками парня.
Родственники Артура Лаць ищут пропавшего парня, который еще в начале сентября уехал в Россию и с тех пор не выходит на связь, передает корреспондент YK-news.kz.
24-летний парень живет в селе Уварово Глубоковского района.
— Артур выехал из дома 7 сентября в Россию к своему знакомому, которого я не знаю и даже не видела, — сообщила супруга пропавшего Елена. — Он позвонил мне на следующий день и сказал, что уже выезжает домой, но так и не приехал. Его телефон все время отключен.
В ДВД сообщили, что полицейские уже занимаются поисками парня.
— 15 сентября к нам обратились родственники пропавшего Артура Лаць и мы завели розыскное дело. В ходе мероприятий удалось установить, что пропавший действительно пересекал границу Российской Федерации седьмого сентября, — сообщили в ДВД ВКО. — Мы направили ориентировки во все приграничные регионы России.
Фото: YK-news.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880074-ffb8430f89318957fab35d1dbea67557
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...