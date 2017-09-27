Казахстан и Саудовская Аравия урегулировали правовые вопросы передачи осужденных лиц

В целом Соглашение носит гуманный характер, поскольку направлено на защиту казахстанских граждан, которые отбывают наказание за рубежом - А. Лукин.

Соответствующий законопроект «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о передаче осужденных лиц» одобрили депутаты на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК , передает Zakon.kz





«Оно регулирует вопросы, связанные с возможностью перевода осужденных лиц между двумя государствами для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы у себя на родине. То есть, если гражданин РК совершит преступление в Саудовской Аравии, то, естественно, он будет осужден к лишению свободы. Это наказание он сможет отбывать у нас на родине в условиях, определенных в Соглашении», - сказал заместитель Генерального прокурора РК Андрей Лукин, представляя документ депутатам.





Таким же образом, по его словам, и гражданин Саудовской Аравии в случае его осуждения к лишению свободы в Казахстане сможет отбывать наказание, назначенное нашими судами у себя на родине.





«В соответствии с Соглашением осужденное лицо может быть передано в тех случаях, если он является гражданином той страны, куда он передается; приговор является окончательным; осужденное лицо не вовлечено в любые исковые процедуры в государство вынесения приговора; во время, когда получен запрос о передаче период времени, подлежащий отбытию осужденным составляет не менее шести месяцев; на передачу согласен сам осужденный или в силу ограниченной дееспособности его законный представитель; преступления, за которые вынесен приговор наказываются лишением свободы в обоих государствах», - перечислил докладчик.





Также, если оба государства согласны на передачу.





В то же время в передаче осужденного лица может быть отказано, если одна сторона решит, что передача причинит ущерб ее суверенитету, безопасности, общественному порядку или противоречит фундаментальным принципам национального законодательства, или в случае, если приговор в отношении осужденного лица вынесен за преступление, посягающее на государственную безопасность.





«Данное Соглашение является типовым. Аналогичное мы уже заключили с Китаем, Италией, Румынией, Турцией, Испанией, Венгрией, Сербией, Ираном и Литвой. В целом Соглашение носит гуманный характер, поскольку направлено на защиту казахстанских граждан, которые отбывают наказание за рубежом», - заключил А. Лукин.





Ксения Давыдова, Астана