Председатель фонда "Туристік Қамқор": Пострадавшие казахстанцы к нам не обращались

В фонде ждут ответа авиакомпании, которая может предоставить специальный самолет.

Пострадавшие в ДТП в Турции казахстанцы не обращались в "Туристік Қамқор". Об этом в телефонном разговоре сообщила председатель фонда Инна Рей, передает Об этом в телефонном разговоре сообщила председатель фонда Инна Рей, передает Zakon.kz





"Они к нам не обращались. Мы разговаривали через посла, и сейчас готовим их к транспортировке", - сказала Рей.





"Два пострадавших в лежачем положении. Мы этим занимаемся - ждем ответа авиакомпании, которая может предоставить такую возможность, особые условия в самолете. И сегодня, я думаю, они уже будут в Казахстане", - сообщила председатель фонда.





Администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма Асылхан Есилов также сообщил, что фонд держит постоянную связь с министерством культуры и спорта, министерством иностранных дел и министерством здравоохранения для вывоза казахстанцев. По его мнению, вопрос предоставления самолета будет решен в ближайшие часы.





"Хотел бы сказать, что данные туристы самостоятельно приобретали тур, не обращаясь в турфирмы. Они купили билет в авиакассе и по "букингу" забронировали гостиницу. Мы на протяжении последнего года неоднократно предупреждаем туристов именно о таких ситуациях. Если бы они были в базе, мы бы знали, кто это. Оперативно приняли бы информацию, потому что ДТП произошло 21 сентября, а об этом стало известно только сегодня ночью. Как минимум мы бы знали об информации и подключили бы необходимые силы для решения этого вопроса", - сказал Есилов.





Напомним, 21 сентября семь казахстанских туристов попали в крупное ДТП в Турции. Погибли четыре человека, включая водителя такси. Казахстанцы же получили тяжелые травмы и перенесли сложные операции.





Ранее депутаты фракции "Ак Жол" попросили правительство оказать срочное содействие по возвращению из Анталии пострадавших и вмешаться в бездействие фонда "Туристік Қамқор".





"...Их обращения как в фонд "Қамқор", Эйр-Астану так и в другие органы остались безрезультатными. Эта информация уже нашла подтверждение в электронных СМИ, где выложены также фотографии искалеченных казахстанцев. Сейчас содействием пострадавшим занимается только генеральный консул МИД Казахстана в Анталье Бауржан Абдрахманов, но его возможности ограничены. Всего два дня назад, встречаясь с депутатами фракции, руководство фонда "Туристік Қамқор" уверяло нас, что их единственной задачей может быть только вывоз наших граждан. Почему же сейчас они бездействуют?" - спросила на пленарном заседании депутат Дания Еспаева.





В свою очередь в МИД РК сообщили , что в настоящее время решается вопрос об организации транспортировки казахстанцев на родину. Помимо этого консул РК в Анталье все время находится на связи с соотечественниками и навещает их в больницах.



"Семеро друзей прибыли в Анталью самостоятельно, к сожалению, не имея страхового полиса. Поэтому после аварии возникли сложности с оплатой хирургической операции, медицинских услуг казахстанцев. Тем не менее, нашему дипломату удалось договориться с турецкой стороной о том, чтобы все медицинские расходы пятерым наиболее тяжело пострадавшим казахстанцам взяла на себя страховая компания водителя такси, погибшего в аварии. По двум другим ребятам вопрос оплаты еще решается", - написал в Facebook официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.



