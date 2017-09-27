Поиски туристки в Кыргызстане: Израиль направил спасателей, у Германии просят вертолет
27 сентября 2017, 15:12
Уроженка Израиля пропала 23 сентября в Аксыйском районе Жалал-Абадской области.
Как стало известно Turmush, в заповеднике Сары-Челек Хилла Ливне (Hillah Livne) находилась в компании своих друзей и с парнем. Вскоре, как рассказала сестра Ювал Ливне (Yuval Livne), 22-летняя девушка заблудилась. В течение дня ее искали при помощи вертолета Генерального штаба Вооруженных Сил КР, но поиски не дали результатов. Вскоре они обратились в МЧС для привлечения спасательной группы. Кроме того, из Израиля была направлена поисково-спасательная группа из 4 человек.
Член группы Хиллы получил травму ноги во время падения и был госпитализирован в больницу. Однако, он смог рассказать о месте, где пропала девушка и дать соответствующие ориентиры.
В комментарии Turmush директор заповедника Эсен Ормоналиев рассказал, что пропавшая девушка в составе группы застряла на склоне горы, с тех пор ее никто не видел.
«Они должны были через жайлоо Кара-Суйского айыл өкмөтү перейти к озеру Сары-Челек. Но они выбрали не правильный маршрут и возникли проблемы во время перехода через склон горы. Мне известно, что трое из них застряли, один из которых получил травму ноги во время падения с 2-метровой высоты. Затем один участник группы решил спуститься за помощью, а 22-летняя девушка застряла там. Поисково-спасательные работы продолжаются. Сломавшего ногу гражданина Израиля повезли на то место, где он видел девушку в последний раз», - сообщил директор заповедника.
Как пишет издание The Times of Israel, поисковая группа прибыла в Кыргызстан во вторник, чтобы помочь в поисках жительницы города Тель-Авив, которая пропала в субботу, 23 сентября.
В Министерстве иностранных дел Израиля сообщили, что девушка пропала в районе села Аркыт. Генеральное консульство Израиля в городе Алматы в целях координации поддерживает связь с поисково-спасательной группой, прибывший в Кыргызстан.
Заместитель посла Израиля, консул Ариэль Браверман [Ariel Braverman], обратился к иностранным дипломатам, в том числе к атташе Вооруженных сил Германии за помощью и с просьбой привлечь военный вертолет к поискам.
Вместе с группой друзей Хилла Ливне путешествовала по странам Центральной Азии.
Что известно о пропавшей девушке?
Хилла родилась и выросла в городе Тель-Авив (Израиль). Будучи ребенком, она стала участником объединения израильских скаутов и тем самым развила в себе любовь к путешествиям. Спустя время, повзрослев, Хилла становится одним из инструкторов в этом объединении. После окончания школы Хилла она устроилась на год волонтером в школу в Иерусалиме, где обучаются дети из неблагополучных семей. Затем девушка работает фитнес и спортивным инструктором в одном из военных лагерей израильской армии, который располагался в пустыне.
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