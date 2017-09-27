Поиски туристки в Кыргызстане: Израиль направил спасателей, у Германии просят вертолет

Как стало известно Turmush , в заповеднике Сары-Челек Хилла Ливне (Hillah Livne) находилась в компании своих друзей и с парнем. Вскоре, как рассказала сестра Ювал Ливне (Yuval Livne), 22-летняя девушка заблудилась. В течение дня ее искали при помощи вертолета Генерального штаба Вооруженных Сил КР, но поиски не дали результатов. Вскоре они обратились в МЧС для привлечения спасательной группы. Кроме того, из Израиля была направлена поисково-спасательная группа из 4 человек.





Член группы Хиллы получил травму ноги во время падения и был госпитализирован в больницу. Однако, он смог рассказать о месте, где пропала девушка и дать соответствующие ориентиры.

В комментарии Turmush директор заповедника Эсен Ормоналиев рассказал, что пропавшая девушка в составе группы застряла на склоне горы, с тех пор ее никто не видел.





«Они должны были через жайлоо Кара-Суйского айыл өкмөтү перейти к озеру Сары-Челек. Но они выбрали не правильный маршрут и возникли проблемы во время перехода через склон горы. Мне известно, что трое из них застряли, один из которых получил травму ноги во время падения с 2-метровой высоты. Затем один участник группы решил спуститься за помощью, а 22-летняя девушка застряла там. Поисково-спасательные работы продолжаются. Сломавшего ногу гражданина Израиля повезли на то место, где он видел девушку в последний раз», - сообщил директор заповедника.





Как пишет издание The Times of Israel, поисковая группа прибыла в Кыргызстан во вторник, чтобы помочь в поисках жительницы города Тель-Авив, которая пропала в субботу, 23 сентября.





В Министерстве иностранных дел Израиля сообщили, что девушка пропала в районе села Аркыт. Генеральное консульство Израиля в городе Алматы в целях координации поддерживает связь с поисково-спасательной группой, прибывший в Кыргызстан.





Заместитель посла Израиля, консул Ариэль Браверман [Ariel Braverman], обратился к иностранным дипломатам, в том числе к атташе Вооруженных сил Германии за помощью и с просьбой привлечь военный вертолет к поискам.





Вместе с группой друзей Хилла Ливне путешествовала по странам Центральной Азии.



