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Пилот умер во время рейса из Абу-Даби в Амстердам

27 сентября 2017, 16:13

В результате самолёту пришлось поменять курс и срочно приземлиться в Кувейте.

Пилот эмиратской авиакомпании Etihad Airways скончался во время выполнения рейса из Абу-Даби в Амстердам, сообщает издание Gulf News, передает РИА Новости.

Как заявили в авиакомпании, самолёт успешно приземлился в Кувейте, где на борт сразу направили группу медиков, однако пилот уже скончался.

"Etihad Airways с прискорбием сообщает о смерти на борту рейса EY 927, выполняющего службу грузовых перевозок из Абу-Даби в Амстердам", — сообщили в авиакомпании.

Причина смерти пилота не называется.

Фото © РИА Новости / Максим Богодвид

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