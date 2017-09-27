Пилот умер во время рейса из Абу-Даби в Амстердам
27 сентября 2017, 16:13
В результате самолёту пришлось поменять курс и срочно приземлиться в Кувейте.
Пилот эмиратской авиакомпании Etihad Airways скончался во время выполнения рейса из Абу-Даби в Амстердам, сообщает издание Gulf News, передает РИА Новости.
Как заявили в авиакомпании, самолёт успешно приземлился в Кувейте, где на борт сразу направили группу медиков, однако пилот уже скончался.
"Etihad Airways с прискорбием сообщает о смерти на борту рейса EY 927, выполняющего службу грузовых перевозок из Абу-Даби в Амстердам", — сообщили в авиакомпании.
Причина смерти пилота не называется.
Фото © РИА Новости / Максим Богодвид
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