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Двухлетняя девочка упала в колодец и утонула в Жамбылской области

27 сентября 2017, 17:05

Ребенок остался без присмотра взрослых.

Несчастный случай произошел в семье жителей Меркенского района, сообщает МИА «Казинформ».

«Днем 26 сентября в селе Сурат Меркенского района во дворе частного дома упала в колодец и утонула двухлетняя девочка. Тело было обнаружено и извлечено родителями. Ребенок остался без присмотра - и произошла трагедия»,- пояснили в ДЧС Жамбылской области.

Как отметили в департаменте по ЧС области, в последнее время возросло количество трагедий с оставленными без присмотра детьми.

В июле этого года в Таразе зафиксировано три случая выпадения маленьких детей из окон многоэтажных домов, все дети госпитализированы, прошли лечение. Также в частном доме в Таразе оставшийся без присмотра родителей ребенок захлебнулся в бассейне и скончался.

По данным фактам проводятся доследственные проверки, в рамках которых следствие проанализирует причины и условия, способствовавшие несчастным случаям.



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