Двухлетняя девочка упала в колодец и утонула в Жамбылской области

Несчастный случай произошел в семье жителей Меркенского района , сообщает МИА « , сообщает МИА « Казинформ ».





«Днем 26 сентября в селе Сурат Меркенского района во дворе частного дома упала в колодец и утонула двухлетняя девочка. Тело было обнаружено и извлечено родителями. Ребенок остался без присмотра - и произошла трагедия»,- пояснили в ДЧС Жамбылской области.





Как отметили в департаменте по ЧС области, в последнее время возросло количество трагедий с оставленными без присмотра детьми.





В июле этого года в Таразе зафиксировано три случая выпадения маленьких детей из окон многоэтажных домов, все дети госпитализированы, прошли лечение. Также в частном доме в Таразе оставшийся без присмотра родителей ребенок захлебнулся в бассейне и скончался.





По данным фактам проводятся доследственные проверки, в рамках которых следствие проанализирует причины и условия, способствовавшие несчастным случаям.







