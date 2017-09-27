Двухлетняя девочка упала в колодец и утонула в Жамбылской области
27 сентября 2017, 17:05
Ребенок остался без присмотра взрослых.
Несчастный случай произошел в семье жителей Меркенского района, сообщает МИА «Казинформ».
«Днем 26 сентября в селе Сурат Меркенского района во дворе частного дома упала в колодец и утонула двухлетняя девочка. Тело было обнаружено и извлечено родителями. Ребенок остался без присмотра - и произошла трагедия»,- пояснили в ДЧС Жамбылской области.
Как отметили в департаменте по ЧС области, в последнее время возросло количество трагедий с оставленными без присмотра детьми.
В июле этого года в Таразе зафиксировано три случая выпадения маленьких детей из окон многоэтажных домов, все дети госпитализированы, прошли лечение. Также в частном доме в Таразе оставшийся без присмотра родителей ребенок захлебнулся в бассейне и скончался.
По данным фактам проводятся доследственные проверки, в рамках которых следствие проанализирует причины и условия, способствовавшие несчастным случаям.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880239-15ac3f8e0cab689330ca74d886c818f9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...