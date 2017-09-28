В Алматы и Шымкенте первые застройщики по «Нұрлы жер» получили одобрение проектов в АТФБанке

На сегодняшний день на рассмотрении банка находятся заявки на сумму 10 млрд тенге.

По программе «Нұрлы жер» в Алматы и ЮКО, где первые застройщики уже получили одобрение проекта в АТФБанке, в ближайшие год-два будут построены большие современные жилые комплексы, в результате чего многие казахстанцы смогут улучшить свои жилищные условия, сообщает Zakon.kz





Напоминаем, одной из главных задач новой жилищной государственной программы «Нұрлы жер» в Казахстане является стимулирование строительства многоквартирного жилья за счет государственного субсидирования ставки по займам для компаний-застройщиков.





На сегодня в рамках данной программы получил одобрение в АТФБанке первый застройщик в Алматы - ТОО «Тимус», который будет вести строительство большого современного жилого комплекса в микрорайоне Шугыла Наурызбайского района - 14 многоэтажных домов (994 квартиры) общей площадью более 55 тысяч квадратных метров.

Финансирование составило 8,8 млрд тенге. Договор субсидирования в рамках программы подписан накануне. Учитывая, что строительство жилого комплекса началось еще в сентябре 2016 года, застройщик планирует жилой комплекс полностью сдать уже к 1 мая 2018 года. Таким образом, в недалеком будущем в южном мегаполисе вырастет еще один мини-городок. Реализация квартир до 50 процентов будет проводиться через Жилстройсбербанк.





По мнению заместителя председателя правления, члена правления АТФБанка Сергея Коваленко, программа «Нұрлы жер» совмещает меры по стимулированию строительства доступного жилья и инструменты долгосрочного кредитования для его приобретения населением.





- Для того чтобы поддержать наших клиентов, АТФБанк участвует в этой программе комплексно и кредитует как физических лиц, так и застройщиков, - отметил он. - Первый проект по городу Алматы одобрен нашим банком и уже в следующем году многие алматинцы смогут улучшить свои жилищные условия.





Жилой комплекс по «Нұрлы жер» будет построен в скором времени и в Шымкенте, где первый застройщик - ТОО «Отау-Строй» тоже уже получил одобрение в АТФБанке.

Данный проект планируется реализовать в 2019 году, благодаря чему в Шымкенте появятся тринадцать новых семиэтажных домов (624 квартиры) общей площадью свыше 37 тысяч квадратных метров и различные офисы. Уже известна сумма финансирования - 4,9 млрд тенге.





«Шымкент - один из самых активных регионов в реализации государственных программ, и АТФБанк первый в ЮКО, кто одобрил проект по «Нұрлы жер», - говорит Сергей Коваленко.





На сегодняшний день на рассмотрении банка находятся и другие заявки на общую сумму 10 млрд тенге. Как заявил Коваленко, решение по ним будет принято в ближайшее время.





По условиям программы «Нұрлы жер», застройщики могут получить финансирование на инвестиции и пополнить оборотный капитал для жилищного строительства с долей коммерческих площадей, которые не должны превышать 30 процентов от общей площади объекта.





Что касается суммы финансирования, то здесь ограничений нет, каждая заявка рассматривается индивидуально согласно кредитной политике банка.





Ставка вознаграждения для предпринимателей устанавливается в размере, не превышающем уровень базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан более чем на 5 процентов. Более того, предприниматели имеют возможность снизить кредитную нагрузку путем субсидирования ставки вознаграждения в размере 7 процентов годовых сроком до 36 месяцев (без пролонгации).





Торгын Нурсеитова



