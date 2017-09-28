Врачи чудом спасли полицейского, потерявшего много крови

Участкового 16 сентября в селе Харьковский Мендыкаринского района ударили ножом , сообщает , сообщает Alau.kz





«Когда привезли участкового, он улыбался, говорил, что ничего страшного, и удивлялся зачем надо делать операцию. Такое поведение у пациентов бывает бывает при геморрагическом шоке, у него была большая кровопотеря», — рассказал о том дне врач-хирург Григорий Блохин.





В течение нескольких минут врачи были в операционной. Ранения было тяжёлое. Они начали делать переливание крови.





«У пострадавшего была повреждена межрёберная артерия, желчный пузырь и печень, кровопотеря массивная. Если бы его привезли минут на 20 позже, спасти бы его не удалось. Участковый потерял четыре литра крови. Операция была завершена», - вспоминает он.





Участкового уже выписали из больницы.



