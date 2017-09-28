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Как хакеры атакуют казахстанские банки

28 сентября 2017, 17:11

Они замедляют работу интернет-ресурсов с возможным последующим шантажом и вымогательством.

Ряд казахстанских банков подвергся хакерской атаке. Об этом сообщила директор Службы корпоративных коммуникаций Qazqom Лариса Коковинец, передает Zakon.kz.

По ее словам, целями таких атак обычно являются существенное замедление работы интернет-ресурсов с возможным последующим шантажом и вымогательством со стороны хакеров. При этом никакой угрозы внутренней информационной инфраструктуре банка эта хакерская атака не несёт, поскольку банковские системы имеют надёжную программно-аппаратную защиту от преступных посягательств.

"Другими словами, средствам клиентов ничто не угрожает, оснований для беспокойства нет. Банк уведомил уполномоченные государственные органы по борьбе с киберпреступностью, а также Комитет национальной безопасности РК о происходящей атаке и совместно с ними предпринял ряд мер для фильтрации паразитного трафика, а также для выявления источника DDоS-атаки. Банк предпринимает все необходимые меры для восстановления доступности своих интернет-сервисов", - подытожила она.

Как сообщалось ранее, в последние сутки наблюдается повышенная активность хакеров на серверы ряда казахстанских банков, в том числе интернет-портал Homebank. Специалисты банка Qazqom зафиксировали вчера масштабную DDoS-атаку в виде ложных запросов одновременно с огромного числа IP адресов. Из-за них блокировалась работа портала.

Фото: theins.ru
Автор: Екатерина Ионова

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