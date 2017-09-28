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Правительство Казахстана изменило минимальные розничные цены на сигареты.

28 сентября 2017, 19:40

К концу года самая дешевая пачка сигарет в РК будет стоить 320 тенге.

Правительство Республики Казахстан установило минимальные розничные цены на табачные изделия, при этом минимальная стоимость пачки сигарет установлена на уровне 300 тенге.

Согласно постановлению, принятому 25 сентября, минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы установлены в размере 320 тенге до 31 декабря этого года, в размере 340 тенге — с 1 января до 30 июня 2018 года, 360 тенге — с 1 июля до 31 декабря 2018 года, а затем 380 тенге — с 1 января 2019 года.

Ранее правительство установило минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы в размере 300 тенге.

Источник: Sputnik Казахстан


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