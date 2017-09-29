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На Шымбулаке выпал снег

29 сентября 2017, 12:42

Зима пришла в горную местность.

На горнолыжном курорте "Шымбулак" выпал снег, сообщает Zakon.kz.

Судя по онлайн-трансляции, на базовой станции снега пока не так много в отличие от средней станции и Ледника Богдановича, где пелена застелила всю округу.



Базовая станция Шымбулак.



Бугель.



Средняя станция.



Левый Талгар.



Ледник Богдановича.

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