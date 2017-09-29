В Костанайской области сельский аким подвозил ребенка в школу на служебном авто

28 сентября в городе Рудном в рамках выездного Совета по этике Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области, было рассмотрено дело сельского акима, который использовал служебный автомобиль в личных целях, передает передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение ведомства.





Как отмечается в сообщении, в сентябре в областной департамент поступили фотографии и видео на которых автомобиль, которым управлял аким Глазуновского сельского округа Костанайского района Б. Нургазин, около 8 часов утра (в нерабочее время) подъезжал к средней школе имени Н. Наушабаева поселка Затобольск. Из авто выходили женщина и ребенок. Женщина провожала ребенка в школу, а затем возвращалась в машину.





Автомобиль состоял на балансе аппарата акима Глазуновского сельского округа Костанайского района. Поэтом по данному факту в отношении Б. Нургазина было возбуждено дисциплинарное дело.





В соответствии с Этическим кодексом госслужащих, чиновники должны рационально, эффективно и только в служебных целях использовать вверенную государственную собственность, включая автотранспортные средства.





Аким села вину в предъявленном обвинении признал полностью, при этом пояснил, что на служебной машине приезжал из села Глазуновка, которое расположено в 30 километрах от областного центра и подвозил супругу с ребенком в школу. По итогам заседания, члены совета рекомендовали акиму Костанайского района привлечь Нургазина к дисциплинарной ответственности в виде замечания.





Фото: Департамент Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области