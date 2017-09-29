В Алматы в субботу пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка

Цены на продукцию в среднем на 15-20% ниже рыночных.

Завтра в Алматы, 30 сентября, в 8 утра на площади перед аэровокзалом, на пересечении улиц Жибек Жолы и Желтоксан, пройдет четвертая расширенная сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей ЮКО , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы акима города.





Экологически чистые и свежие продукты питания на сумму более 125 миллионов тенге привезут товаропроизводители Шымкента, Туркестана, Арыса и 11 районов Южно-Казахстанской области. Также, в ярмарке примут участие более 40 торговых и пищевых предприятий города Алматы.





"Для жителей и гостей города будет представлено более 50 наименований продукции, общим объемом 320 тонн - мясомолочная, плодоовощная, колбасная, а также мука, крупы, растительные и животные масла", - говорится в сообщении.





Цены на продукцию в среднем на 15-20% ниже рыночных по городу Алматы.





Фото: perepel-krym.ru