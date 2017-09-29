Как будут получать пенсии из ЕНПФ с 2018 года

«Льготы по налогам предусмотрены для участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1,2, 3 групп и для одного из родителей ребенка-инвалида. Для них необлагаемая налогами сумма составляет 75-кратный размер минимальной зарплаты (1 834 425 тенге по состоянию на этот год)»,- сказала главный специалист Алматинского филиала ЕНПФ.

Получить досрочно или единовременно свои пенсионные накопления до сих пор могут лишь некоторые категории граждан. Это люди, вносившие добровольные взносы, по достижении 50 лет и инвалиды, выезжающие за рубеж на постоянное место жительства. В случае смерти получателя его семье выплачивается единовременная выплата на погребение в пределах 52,4 МРП, но не больше средств, находящихся на счете. Если после выплаты есть остаток, то эти средства наследуются.



