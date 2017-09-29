В Астане не отказываются от плана изменения рабочего графика

Работа по дифференциации рабочего графика предприятий и организаций Астаны продолжается, передает передает Zakon.kz





Как сообщает пресс-служба акима области, об этом заявил на партийных слушаниях городского филиала партии «Нұр Отан», посвященных модернизации транспортного комплекса столицы в рамках реализации Программы развития города Астаны на 2016 – 2020 годы» руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта города Астаны» Бекмырза Игенбердинов.

«Планируется продолжить работу по дифференциации рабочего графика для снижения нагрузки на улично-дорожную сеть в часы пик. В настоящее время ведутся переговоры с уполномоченными органами и организациями», - рассказал Б.Игенбердинов.

Ранее аким Астаны Асет Исекешев пояснил, для чего именно будет вводиться разное рабочее время.





«Как показывает практика, больше всего трафика по центральным улицам наблюдается с 8.00 до 8.45, когда все едут одновременно в детские сады, школу, на работу. Чтобы развести эти потоки, предлагаем принять постановление правительства о переносе времени начала работы. Время начала учебы в школах останется прежним - с 8.00. Время для начала работы министерств и других центральных госорганов предлагается перенести на 8.30 утра, время начала учебы в вузах и ССУЗах - на 10.00, начало рабочего дня ЦОНов и банков также на 10.00. Все эти меры позволят распределить трафик и обеспечить более комфортное движение транспорта по городу",- рассказал Асет Исекешев.

На сегодняшний день в городе официально зарегистрировано более 350 тыс. транспортных средств, с учетом пригородного и иногороднего транспорта порядка 400 - 450 тыс. автомобилей. Население столицы ежегодно растет в среднем на 5%, в то время как число автомобилей увеличивается на 9%, что является большой проблемой для транспортной системы города.



