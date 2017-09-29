Тарифы на электроэнергию в Казахстане повышать пока не будут
29 сентября 2017, 18:38
Нынешние тарифы установлены до 2020 года.
Тарифы на электроэнергию повышать не будут. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил председатель правления компании «KEGOC», передает 24.kz
По словам Бакытжана Кажиева, нынешние тарифы установлены до 2020 года.
Напомним, усовершенствовать законодательство в сфере ЖКХ и постепенно поднимать тарифы, в том числе и на электроэнергию, поручил Правительству глава государства на совместном заседании палат Парламента. Это необходимо для того, чтобы привлечь инвесторов в этот сектор. Рассказал Бакытжан Кажиев и о готовности объектов электроэнергетики к зиме.
По его словам, за этой работой следит Правительство.
Бакытжан Кажиев, председатель правления АО «KEGOC»:
- Наша компания KEGOC провела практически все ремонтно-эксплуатационные работы. У нас одна линия только была передвинута, связано с обеспечением надежности в период проведения EXPO. Это по транзиту Север-Юг. Мы ее сейчас вывели в ремонт и завершаем. До 1 октября все компании должны получить паспорт готовности и приступить к прохождению осенне-зимнего периода в полной готовности.
Фото: krisha.kz
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