Названы имена погибших при стрельбе на полигоне в Приамурье военнослужащих

В Минобороны сообщили, что рассматриваются разные версии случившегося, в том числе нервный срыв у стрелка.

Стали известны имена офицера и срочников, погибших от рук сослуживца в Амурской области. Об этом сообщил Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в субботу, 30 сентября.





По его информации, застреленному командиру роты Егору Увкину было 28 лет, у него остались жена и маленький ребенок. «В свое время он окончил Кемеровское высшее командное училище», — рассказал собеседник агентства.





Источник добавил, что погибшие срочники — это Матвей Берников и Андрей Озеров. Оба они 1997 года рождения.







