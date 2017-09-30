Названы имена погибших при стрельбе на полигоне в Приамурье военнослужащих
30 сентября 2017, 18:30
В Минобороны сообщили, что рассматриваются разные версии случившегося, в том числе нервный срыв у стрелка.
Стали известны имена офицера и срочников, погибших от рук сослуживца в Амурской области. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в субботу, 30 сентября.
По его информации, застреленному командиру роты Егору Увкину было 28 лет, у него остались жена и маленький ребенок. «В свое время он окончил Кемеровское высшее командное училище», — рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что погибшие срочники — это Матвей Берников и Андрей Озеров. Оба они 1997 года рождения.
Напомним, что 29 сентября во время проведения стрельб на полигоне один из военных выпустил по сослуживцам очередь из автомата. Погибли офицер и два срочника. Еще два человека госпитализированы. После расстрела мужчина скрылся, забрав с собой автомат и три рожка патронов. Позже военнослужащий получил смертельное ранение в ходе перестрелки при задержании.
Возбуждено уголовное дело. В Минобороны сообщили, что рассматриваются разные версии случившегося, в том числе нервный срыв у стрелка.
Подозреваемого звали Гасан Абдулаханов. Он родился в Дагестане, затем некоторое время жил в Петербурге. Ему было 23 года, он был призван из Нижневартовска и имел воинское звание ефрейтора.
Фото: interfax.ru
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