В МОН РК рассказали о 6 важных изменениях в программе школьного образования

На странице МОН РК в Facebook на заметку родителям опубликовали краткий обзор важнейших изменений, которые ожидают учащихся в 2017-2018 учебном году, передает Zakon.kz





Как отметили представители ведомства, в основе изменений лежит концепция, согласно которой приоритет отдаётся не общему количеству знаний, а функциональной грамотности. Другими словами, задача обновлённого образования – научить школьников применению полученных знаний на практике. В большинстве развитых стран аналогичные процессы в системе образования начались в конце 80-х годов прошлого века. К середине 90-х обновление, в целом, завершилось.





В нашей стране переход на обновлённую программу только начинается. В 2016-2017 учебном году на неё перешли первые классы всех школ.





С 1 сентября этого года изменения ожидают учеников вторых, пятых и седьмых классов. Кроме того, в 2017-2018 учебном году в 30 пилотных школах обновлённые учебные программы будут тестироваться в 3-х классах.





Поэтапное обновление образования займёт 4 года. В 2018-2019 учебном году изменения затронут 3, 6, 8 и 10 классы, в 2019-2020 году – 4, 9, 11 классы. Пока многие из родителей – да и сами ученики – не слишком хорошо ориентируются в этом важном процессе. Давайте рассмотрим основные изменения, которые в ближайшие годы коснутся всех казахстанских школьников.





УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА НА 2017-2018





Обновлённая учебная программа, которая была введена в первых классах в 2016-2017 учебном году, основана на опыте обучения в НИШ (Назарбаев интеллектуальные школы). В наступающем учебном году аналогичным образом обновляется содержание программ вторых, пятых и седьмых классов во всех школах, а также третьих классов пилотных школ. В 2017-2018 учебном году в программе остаются прежние предметы и дисциплины – все без исключения. Какие-либо новшества в учебных планах не предусматриваются. В то же время, расширен перечень дополнительной литературы, разрешенной к использованию в школах.





КРИТЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

В классах с обновлённым содержанием образования вводится новая система оценивания – критериальная. Оценки будут выставляться по ряду чётких, заранее определённых критериев. Такая методика обеспечивает значительно более качественное и объективное оценивание знаний и умений учащихся. Кроме того, система развивает у школьников способность адекватно контролировать и оценивать свою работу, самостоятельно выявлять причины возникающих трудностей и устранять их. Критериальное оценивание, в свою очередь, состоит из формативного и суммативного. Формативное оценивание определяет уровень навыков ученика, это промежуточные отметки, которые не влияют на четвертные и годовые. Суммативное оценивание проводится для выставления итоговой отметки после изучения определённого блока материала.





ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД НА ТРЁХЪЯЗЫЧИЕ

С 1 сентября в 799 школах отдельные предметы естественнонаучного цикла (ЕНЦ) будут преподаваться по-английски. Это позволит школьникам закрепить иностранный язык на практике. Изучать физику, биологию, географию, химию и другие предметы на английском языке в этом году начнут порядка 160 тысяч учащихся – пока что в пилотном режиме. Для поэтапного перехода на трёхъязычное образование наше министерство активно занимается подготовкой действующих учителей-предметников. Преподавателям необходимо не только на приличном уровне овладеть английским языком, но и освоить методику преподавания своего предмета по-английски. На данный момент свыше 1 тысячи учителей-предметников окончили языковые курсы и получили соответствующие сертификаты.





ПЯТИДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ

Классы, которые перейдут на обновлённую систему, будут учиться пять дней в неделю. Переход на пятидневку никоим образом не должен ухудшить качество образования: на каждый предмет отводится столько же учебных часов, как и при шестидневке. Объём учебного материала остаётся прежним. Так что единственное, что увеличивается при переходе на пятидневную учебную неделю – это свободное время у школьников. А у педагогов появляется возможность для организации дополнительного образования по своему профилю. Теперь по субботам учителя-предметники смогут проводить соревнования по игровым видам спорта, подготовительные курсы, кружки, секции, студии. В эти дни при школах можно организовывать клубы по интересам, спортивные секции, познавательные, конкурсные, развлекательные программы, экскурсии и многое другое. О плюсах 5-дневной недели в школах можно прочитать по ссылке: https://goo.gl/JG4Qs5





СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЁМА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

Для школьников, обучающихся по новой системе, будет сокращён объём домашних заданий. По расчётам, ученикам придётся тратить на домашнюю работу примерно на треть меньше времени. Согласно новым нормативам, на выполнение домашних заданий во 2-м классе будет ежедневно уходить до 50 минут, в 3-4 классах – 70 минут, в 5-6 классах – 90 минут, в 7-9 классах – 110 минут, в 10-11 (12) классах – 130 минут. На праздничные дни и каникулы не будет задаваться ничего, кроме проектных работ, задач для углублённого изучения математики и чтения художественной литературы для общего развития. Первоклассникам домашнее задание по чтению начнут задавать со второго полугодия. В дальнейшей перспективе в старших классах планируется постепенный переход от домашнего задания после каждого урока в пользу заданий на учебную четверть.





ПРАВИЛА СДАЧИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Правила сдачи итоговой аттестации в наступающем учебном году остаются прежними. Напомним, что в 2017 году итоговая аттестация для выпускных 11-х классов – включая претендентов на знак «Алтын белгі» – прошла в форме школьных выпускных экзаменов по пяти предметам.



