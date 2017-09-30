"Барыс" упустил победу над "Трактором" в гостях

У астанинского клуба была не засчитана одна шайба.

Хоккеисты "Барыса" проиграли "Трактору" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ , передает корреспондент , передает корреспондент Vesti.kz





Игра проходила в Челябинске и завершилась со счетом 1:2. С подробной статистикой игры можно ознакомиться здесь.





На 19 минуте нападающий Владислав Никулин вывел "Барыс" вперед, но на 23-й Рихард Гюнге в большинстве сравнял счет. Победу же "Трактору" на 48-й минуте принес Алексей Кручинин.



