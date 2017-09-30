"Барыс" упустил победу над "Трактором" в гостях
30 сентября 2017, 20:03
У астанинского клуба была не засчитана одна шайба.
Хоккеисты "Барыса" проиграли "Трактору" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в Челябинске и завершилась со счетом 1:2. С подробной статистикой игры можно ознакомиться здесь.
На 19 минуте нападающий Владислав Никулин вывел "Барыс" вперед, но на 23-й Рихард Гюнге в большинстве сравнял счет. Победу же "Трактору" на 48-й минуте принес Алексей Кручинин.
Отметим, что на 32-й минуте был не засчитан гол нападающего "Барыса" Мэтта Фрэттина. Арбитры после видеопросмотра усмотрели нарушение правил.
Для "Барыса" это поражение стало седьмым в сезоне, а "Трактор" одержал седьмую победу. C 25 очками астанинцы идут седьмыми в Восточной конференции, а челябинцы с 20 баллами занимают десятую строчку.
Продолжится гостевая серия "Барыса" 2 октября в Нижнекамске. Матч с "Нефтехимиком" начнется в 22:00 по времени Астаны.
Фото: пресс-службы Барыса
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