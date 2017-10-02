В Костанае полицейский сбил насмерть 23-летнего парня
2 октября 2017, 12:29
Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Костанае по улице Курганская проводится досудебное расследование по статье 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека», передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.
1 октября около 6.35 часов 32-летний водитель, управляя автомобилем марки «Киа Рио» на улице Курганская совершил наезд на 23-летнего жителя Костаная.
Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия.
«За рулём автомобиля «Киа Рио» находился сотрудник УВД Костаная. Он был в машине вне рабочее время, не на служебном автотранспорте. В отношении полицейского начато служебное расследование»,- сообщили в пресс-службе ДВД.
По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены все необходимые судебные экспертизы.
Фото с сайта alau.kz
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