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В сети опубликовано видео начала стрельбы в Лас-Вегасе

2 октября 2017, 13:32

В результате нападения 2 человека погибли, 24 получили ранения.

Один из пользователей Twitter разместил на своей странице видео, на котором запечатлен момент начала стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, сообщает Lenta.ru.

Ранее 2 октября сообщалось, что неизвестный открыл огонь по гостям и участникам концерта возле Mandalay Bay Casino. В результате нападения 2 человека погибли, 24 получили ранения, 14 из них находятся в критическом состоянии. Полиция ведет активный поиск стрелка. Международный аэропорт Лас-Вегаса закрыт.

Фото: David Becker / Getty Images

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