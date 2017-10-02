В сети опубликовано видео начала стрельбы в Лас-Вегасе
2 октября 2017, 13:32
В результате нападения 2 человека погибли, 24 получили ранения.
Один из пользователей Twitter разместил на своей странице видео, на котором запечатлен момент начала стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, сообщает Lenta.ru.
Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q— David Sakach (@davidsakach) 2 октября 2017 г.
Ранее 2 октября сообщалось, что неизвестный открыл огонь по гостям и участникам концерта возле Mandalay Bay Casino. В результате нападения 2 человека погибли, 24 получили ранения, 14 из них находятся в критическом состоянии. Полиция ведет активный поиск стрелка. Международный аэропорт Лас-Вегаса закрыт.
Фото: David Becker / Getty Images
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