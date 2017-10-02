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Более пятидесяти человек погибли при стрельбе в Лас-Вегасе

2 октября 2017, 16:55

Полиция ликвидировала преступника.

В американском Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу у одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay, сообщает РИА Новости.


В результате стрельбы погибли более пятидесяти человек, свыше двухсот пострадали. Полиция ликвидировала преступника, им оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

Сейчас полиция ищет знакомую злоумышленника. По словам шерифа, имя девушки — Мэри Лу Дэнли (Mary Lou Denley), она путешествовала вместе с подозреваемым.

Также в розыск объявлены два автомобиля — внедорожник Hyundai Tucson и минивэн Chrysler Pacifica Touring.




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