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Опубликовано фото стрелка из Лас-Вегаса

2 октября 2017, 17:55

Им оказался 64-летний Стивен Пэддок.

Опубликовано фото стрелка из Лас-Вегаса. Стрелком оказался 64-летний Стивен Пэддок. В его номере, с балкона которого он, предположительно, и вел стрельбу, обнаружили оружие, сообщает НТВ.ru.

Сообщается, что полиция также установила местонахождение его подруги Мэри Лу Дэнли. Пока не сообщается, считают ли ее причастной к массовому убийству. Кроме того, стражи порядка нашли два автомобиля — внедорожник Hyundai Tucson и минивэн Chrysler Pacifica Touring, которые разыскивали в связи со стрельбой, передает РИА Новости.

Ранее шериф Джозеф Лобардо сообщил, что число жертв превысило 50, а количество пострадавших — более 200.

Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.


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