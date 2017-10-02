Опубликовано фото стрелка из Лас-Вегаса
2 октября 2017, 17:55
Им оказался 64-летний Стивен Пэддок.
Опубликовано фото стрелка из Лас-Вегаса. Стрелком оказался 64-летний Стивен Пэддок. В его номере, с балкона которого он, предположительно, и вел стрельбу, обнаружили оружие, сообщает НТВ.ru.
Сообщается, что полиция также установила местонахождение его подруги Мэри Лу Дэнли. Пока не сообщается, считают ли ее причастной к массовому убийству. Кроме того, стражи порядка нашли два автомобиля — внедорожник Hyundai Tucson и минивэн Chrysler Pacifica Touring, которые разыскивали в связи со стрельбой, передает РИА Новости.
Ранее шериф Джозеф Лобардо сообщил, что число жертв превысило 50, а количество пострадавших — более 200.
Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.
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