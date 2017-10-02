Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе взяло на себя ИГИЛ

2 октября 2017, 21:41

Случившееся уже признано самым кровавым массовым расстрелом за современную историю Соединённых Штатов.

Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Reuters.

По данным Daily Mirror, 64-летний Стивен Пэддок, который покончил с собой в гостинице после атаки, стал членом группировки несколько месяцев назад.

Отметим, что случившееся уже признано самым кровавым массовым расстрелом за современную историю Соединённых Штатов. В результате атаки на музыкальном фестивале погибли по меньшей мере 50 человек и более 400 пострадали.

Фото: ©REUTERS/STEVE MARCUS


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...