Ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе взяло на себя ИГИЛ

Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Reuters.

По данным Daily Mirror, 64-летний Стивен Пэддок, который покончил с собой в гостинице после атаки, стал членом группировки несколько месяцев назад.

Отметим, что случившееся уже признано самым кровавым массовым расстрелом за современную историю Соединённых Штатов. В результате атаки на музыкальном фестивале погибли по меньшей мере 50 человек и более 400 пострадали.

ISIS claim Las Vegas shooting and state attacker Stephen Paddock was 'soldier' who converted to Islam 'months ago' https://t.co/JzuME5n7wG pic.twitter.com/d11Z8cc79n

“We saw people dropping”: This is what eyewitnesses saw as a gunman opened fire on Las Vegas concert https://t.co/JNa2uj5YKTpic.twitter.com/wbwFJOkqP1