Власти США рассказали об арсенале лас-вегасского стрелка и уточнили число его жертв

В доме 64-летнего Стивена Пэддока, вечером 1 октября открывшего огонь по людям в Лас-Вегасе, обнаружили 18 единиц оружия, взрывчатку и тысячи патронов. Об этом рассказал шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, передает Lenta.ru





Кроме того, он уточнил число погибших и пострадавших: 59 человек убиты, еще 527 ранены.





По словам Ломбардо, сейчас полицейские изучают четыре объекта, связанных со стрелком: его номер в отеле Mandalay Bay, откуда он вел стрельбу по людям и где покончил с собой, локация, где проходил концерт кантри-музыки, по слушателям которого Пэддок открыл огонь, его дом в городе Мескит, штат Невада и еще один дом в северной части штата.





Также он отметил, что дома у Мэддока были обнаружены некие «электронные устройства», предназначение которых сейчас устанавливается.





Ранее в понедельник телеканал Fox News сообщил, что Пэддок незадолго до атаки приобрел более 30 единиц оружия. Значительная часть стволов была приобретена в Калифорнии. Пэддок закупился патронами 308-ого и 223-ого калибра, которые обычно используются в винтовках AR-10 и AR-15 соответственно. Газета The New York Times сообщила, что в номере Пэддока было обнаружено 19 единиц оружия.

В воскресенье вечером 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь на 32-м этаже, в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой.



