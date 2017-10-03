Сагадиев готов встретиться с учителями КТЛ, которые попросили убежища в Казахстане

«На сегодняшний день о том, что эти два учителя попросили убежища или не просили убежища, в самом МОН информации нет», - уточнил Е. Сагадиев.

В кулуарах правительства РК министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев прокомментировал просьбу двух учителей казахско-турецкого лицея Павлодара, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Сообщение отправил какой-то пользователь - блогер. Мы не знаем кто это. По мере того как будет поступать информация в министерство образования, мы на эту информацию будем реагировать», - сказал он журналистам.





По его мнению, имеет смысл встретиться с этими учителями, если эта информация соответствует действительности.





«Я думаю, имеет смысл встретиться с этими учителями. Посмотреть, что там происходит. Но на сегодняшний день о том, что эти два учителя попросили убежища или не просили убежища, в самом МОН информации нет. Я думаю, они сами так или иначе через школу выйдут или сами обратятся в министерство и, тогда мы уже будем на эту информацию реагировать», - сказал глава ведомства.





Напомним, ранее один из пользователей соцсети рассказал на своей странице, что двое преподавателей казахско-турецких лицеев в Павлодаре Демирель Осман и Алтынташ Иса боятся возвращаться домой в Турцию и вынуждены просить убежища у Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.





Ксения Давыдова, Астана