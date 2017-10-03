Президент утвердил Военную доктрину Казахстана
3 октября 2017, 15:14
Применение военной силы предусматривается при исчерпании возможностей невоенными средствами обеспечить военную безопасность государства.
Глава Государства Нурсултан Назарбаев своим Указом от 29 сентября утвердил Военную доктрину Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Военная доктрина представляет собой систему официально принятых в государстве взглядов на обеспечение военной безопасности и оборону Республики Казахстан.
В Военной доктрине с учетом возможных военных угроз республике определены основные направления государственной деятельности в военно-политической, военно-стратегической и военно-экономической сфере, по мобилизационной подготовке государства, а также основные меры по развитию военной организации РК.
Военная доктрина носит оборонительный характер и отражает приверженность Казахстана к приоритетному использованию для защиты национальных интересов дипломатических, политических, правовых, экономических и других невоенных средств.
Применение военной силы предусматривается при исчерпании возможностей невоенными средствами обеспечить военную безопасность государства.
Нормативную и правовую основу Военной доктрины составляют Конституция республики, законы, указы Президента РК, иные нормативные правовые акты и международные договоры, ратифицированные Казахстаном.
Как отмечается, разработка Военной доктрины обусловлена необходимостью определения основных направлений деятельности республики в сфере обеспечения военной безопасности и обороны государства с учетом влияния современных условий и факторов.
Положения Военной доктрины основываются на результатах оценок и прогнозов развития военно-политической обстановки в мире, изменениях характера военных конфликтов и содержания вооруженной борьбы.
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