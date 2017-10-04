Медики рассказали о состоянии пациентки, к которой летел разбившийся самолет санавиации
4 октября 2017, 11:03
Женщина по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии, перенесла операцию.
Потерпевший крушение самолет АН-28 с медиками на борту направлялся в город Шымкент для оказания помощи роженице, находящийся в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, пациентка на данный момент находится в отделении реанимации областной клинической больницы Шымкента.
Состояние пациентки остается крайне тяжелым, прооперирована, находится на продленной искусственной вентиляции легких.
Напомним, 3 октября 2017 года через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании «East Wing», выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент.
Самолёт Ан-28 упал на территории крестьянского хозяйства, расположенного в Илийском районе.
На борту самолета находились 5 человек. Командир воздушного судна – Цой Г.Н. – гражданин Кыргызстана, второй пилот – Кутафин Е. – гражданин Казахстана, бортовой техник самолета Бейшебек Акматбаев. Кроме экипажа летели два медицинских работника - профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович. Все погибли.
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Фото с сайта alkonavt.net
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