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Казахстанцы задолжали за отопление более 10 млрд тенге

4 октября 2017, 13:42

По сумме долга лидируют Алматы и Южно-Казахстанская область.

Казахстанцы задолжали за отопление более 10 млрд тенге, сообщил председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК Султан Есимханов в Службе центральных коммуникации, передает корреспондент BNews.kz.

«Задолженность составляет по всей стране более 10 млрд тенге. Из них могу сказать, что самые большие цифры это по городу Алматы – более 3 млрд тенге, и по Южно-Казахстанской области», - сообщил Есимханов.

По его словам, чаще до начала отопительного сезона граждане не спешат гасить долги.

«Я как работник регионального уровня могу сказать, что до начала отопительного сезона у нас всегда задолженность держится достаточно высокой. Только потом начинаем оплачивать, мы сами, как потребители. Когда начинается зима начинаются к нам претензии этих услогодателей», - заключил он.

Фото с сайта belnovosti.by

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