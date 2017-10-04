Казахстанцы задолжали за отопление более 10 млрд тенге
4 октября 2017, 13:42
По сумме долга лидируют Алматы и Южно-Казахстанская область.
Казахстанцы задолжали за отопление более 10 млрд тенге, сообщил председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК Султан Есимханов в Службе центральных коммуникации, передает корреспондент BNews.kz.
«Задолженность составляет по всей стране более 10 млрд тенге. Из них могу сказать, что самые большие цифры это по городу Алматы – более 3 млрд тенге, и по Южно-Казахстанской области», - сообщил Есимханов.
По его словам, чаще до начала отопительного сезона граждане не спешат гасить долги.
«Я как работник регионального уровня могу сказать, что до начала отопительного сезона у нас всегда задолженность держится достаточно высокой. Только потом начинаем оплачивать, мы сами, как потребители. Когда начинается зима начинаются к нам претензии этих услогодателей», - заключил он.
Фото с сайта belnovosti.by
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