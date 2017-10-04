Авиационный инженер: просьба не подхватывать слухи, что АН-28 был неисправный
4 октября 2017, 14:28
Своим мнением о крушении самолета санавиации под Алматы поделился полковник запаса, авиационный инженер Валерий Стешенко.
Рухнувший самолет Ан-28 достаточно молодое и пригодное для эксплуатации воздушное судно, поэтому не стоит воспринимать за правду ошибочные слухи о плохом техоснащении, считает Валерий Стешенко.
"Я отмечу, что самолеты, которые имеют такой средний возраст, они более надежны, то есть у них ликвидирована возможность отказов по каким-то конструктивно-производственным недостаткам. Если взять новое воздушное судно, у него отказов и инцидентов на практике всегда больше… Летчики достаточно хорошо готовятся, чтобы парировать любые негативные явления, которые возникают в полете. У меня просьба не подхватывать слухи. Неисправный самолет никогда не допустят к полету", — сказал Sputnik Казахстан Стешенко.
Он добавил, что экипаж беспокоится за свою безопасность, поэтому, не выполнив процедуры по подготовке воздушного судна, он не вылетит.
3 октября 2017 года через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании «East Wing», выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту «Алматы-Шымкент-Алматы».
Самолёт Ан-28 упал на территории крестьянского хозяйства, расположенного в Илийском районе. При падении воздушное судно задело линии электропередач, кроме этого никакое гражданское построение не было разрушено.
На борту самолета находились 5 человек. Командир воздушного судна – Цой Г.Н. – гражданин Кыргызстана, второй пилот – Кутафин Е. – гражданин Казахстана, бортовой техник самолета Бейшебек Акматбаев. Кроме экипажа летели два медицинских работника - профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович. Они летели к роженице, находившейся в тяжелом состоянии. Все погибли.
В Министерстве здравоохранения РК рассматривается вопрос оказания материальной помощи родственникам пятерых погибших.
По предварительной версии, у самолёта начались проблемы с двигателями. Экипаж сделал два круга и попытался посадить самолёт в поле. Но при снижении борт зацепился за провода. Его резко развернуло и крылом самолет задел столб. Крыло от удара оторвало.
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Фото © Sputnik / Данияр Дауталиев
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