Компетентные органы двух стран ведут работу по вопросу транспортировки на родину тел погибших граждан КР.

В крушении самолета под Алматы погибли два кыргызстанца , сообщает , сообщает 24.kg

По предварительной информации Генерального консульства Кыргызстана в Алматы, два члена экипажа разбившегося самолета под Алматы являлись гражданами Кыргызской Республики: командир воздушного судна Ц.Г., 1963 года рождения, и инженер АиРЭО А.Б., 1961 года рождения.





По данным МИД КР, в настоящее время идет процедура опознания. Компетентные органы двух стран ведут работу по вопросу транспортировки на родину тел погибших граждан КР.





Напомним, 3 октября 2017 года через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании «East Wing», выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент.

Самолёт Ан-28 упал на территории крестьянского хозяйства, расположенного в Илийском районе.

На борту самолета находились 5 человек. Командир воздушного судна – Цой Г.Н. – гражданин Кыргызстана, второй пилот – Кутафин Е. – гражданин Казахстана, бортовой техник самолета Бейшебек Акматбаев. Кроме экипажа летели два медицинских работника - профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович. Все погибли.





Для выяснения обстоятельств Генконсульство КР в Алматы незамедлительно связалось с департаментом по расследованию на транспорте Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.





По факту данной авиакатастрофы будет проведено расследование.



