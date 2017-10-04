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Байбек выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе с АН-28

4 октября 2017, 17:00

Он также дал поручение Управлению здравоохранения оказать соответствующую поддержку родственникам погибших.

Аким Алматы Бауыржан Байбек выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

«От лица руководства города выражаю глубокие соболезнования родным и близким трагически погибших в авиакатастрофе профессора, акушера-гинеколога Талгата Патсаева, профессора, врача-реаниматолога Жанибека Артыкбаева и членов экипажа, - говорится в сообщении акима. - Мы разделяем тяжесть Вашей утраты и выражаем чувства искренней поддержки. Это невосполнимая потеря, как для семьи, так и для всей медицинской общественности».

Аким Алматы дал поручение Управлению здравоохранения оказать соответствующую поддержку родственникам погибших.

Напомним, 3 октября 2017 года через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании «East Wing», выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент.

Самолёт Ан-28 упал на территории крестьянского хозяйства, расположенного в Илийском районе.

На борту самолета находились 5 человек. Командир воздушного судна – Цой Г.Н. – гражданин Кыргызстана, второй пилот – Кутафин Е. – гражданин Казахстана, бортовой техник самолета Бейшебек Акматбаев. Кроме экипажа летели два медицинских работника - профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович. Все погибли.

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