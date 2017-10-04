Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Астане снова арестовали чиновника по подозрению в коррупции

4 октября 2017, 19:48

Руководитель дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва Каиргельды Жанпеисов арестован до 29 ноября.

Руководитель дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва (ДШНКиСР) Каиргельды Жанпеисов арестован по подозрению в коррупции. Об этом пишет Today.kz.

По данным издания, Алматинский районный суд №2 санкционировал в отношении руководителя ДШНКиСР Каиргельды Жанпеисова меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 ноября 2017 года.

Ранее в распоряжении редакции газеты "Время" оказалось видео задержания человека, похожего на Каиргельды Жанпеисова.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...