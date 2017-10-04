В Астане снова арестовали чиновника по подозрению в коррупции

Руководитель дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва Каиргельды Жанпеисов арестован до 29 ноября.

Руководитель дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва (ДШНКиСР) Каиргельды Жанпеисов арестован по подозрению в коррупции. Об этом пишет Today.kz.

По данным издания, Алматинский районный суд №2 санкционировал в отношении руководителя ДШНКиСР Каиргельды Жанпеисова меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 ноября 2017 года.

Ранее в распоряжении редакции газеты "Время" оказалось видео задержания человека, похожего на Каиргельды Жанпеисова.