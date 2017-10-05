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Осадки и гололед обещают казахстанские синоптики в четверг

5 октября 2017, 06:00

Местами ожидаются туман, усиление ветра.

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются осадки, лишь на западе территории ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере, северо-западе – гололед.

В Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, ночью Алматинской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается гололед, туман, ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской области ночью местами ожидается туман, утром и днем ветер 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанайской области ночью местами ожидается гололед, туман. В Карагандинской, днем Павлодарской областях местами ожидается туман, усилится ветер 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Астане: облачно, -1°.

В Алматы: преимущественно облачно, +7°.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: khabar.kz

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