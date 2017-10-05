Осадки и гололед обещают казахстанские синоптики в четверг
5 октября 2017, 06:00
Местами ожидаются туман, усиление ветра.
На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются осадки, лишь на западе территории ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере, северо-западе – гололед.
В Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, ночью Алматинской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается гололед, туман, ветер 15-20 м/с.
В Жамбылской области ночью местами ожидается туман, утром и днем ветер 15-20, порывы 23 м/с.
В Костанайской области ночью местами ожидается гололед, туман. В Карагандинской, днем Павлодарской областях местами ожидается туман, усилится ветер 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с.
В Астане: облачно, -1°.
В Алматы: преимущественно облачно, +7°.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: khabar.kz
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