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На заправках в Алматы пропал бензин АИ-92

5 октября 2017, 09:48

Как сообщили на одной из АЗС, это связано с задержкой по доставке бензина.

Сегодня, 5 октября, на многих крупных заправках в Алматы автовладельцы не смогли заправить свои автомобили самым ходовым бензином АИ-92, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил менеджер одной из АЗС, отсутствие бензина связанно с задержкой по его доставке на станции.

На остальных автозаправках бензин марки АИ-92 выдается по талонам.

В сентябре в среднем цена на бензин в Казахстане увеличилась до 150 тенге за литр, показав рост на 11%.

На заседании правительства РК министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал о том, как будут стабилизировать ситуацию с ценами на внутреннем рынке ГСМ.

Он подчеркнул, что стоимость бензина в Казахстане будет зависеть от цен импортируемого из России ГСМ.

«Здесь будет зависеть от того, какая цена вот этих 20% - импортируемого объема - в России будет. Если будет на внешнем же уровне, на уровне 560 долларов за тонну, то тогда есть возможность будет на внутреннем рынке к снижению цен. Если цена будет подниматься, даже эти 20% дадут нам какой-то по крайней мере повод к повышению цен, - заключил К. Бозумбаев.

Фото с сайта abctv.kz

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