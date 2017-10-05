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В Казахстане появятся две новые радиостанции

5 октября 2017, 10:28

«Тамаша FM» будет вещать на всю республику, и «Бизнес-FM» - для Алматы и Астаны.

Их выход в эфир запланирован на конец ноября 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Название «Бизнес FM» говорит само за себя, все новости будут посвящены бизнесу. А что такое бизнес? Это и спорт, и кино, и телевидение, и сельское хозяйство. Иначе говоря, все, что нас окружает, - так или иначе относится к бизнесу. Мы будем говорить о том, как зарабатывать деньги, как их тратить. Также будет музыка. Язык вещания будет по принципу 50 на 50 - казахский и русский. Думаем, что, возможно, процент вещания на казахском языке достигнет 60%. В программах будут участвовать не только авторитетные эксперты, но и сотрудники государственных органов», - сообщил Казинформу директор «Бизнес FM» Олег Абдулкабиров.

Вещание радио «Тамаша FM» будет только на государственном языке по всей республике. Его основная цель - поднимать слушателям настроение, жанр - юмористический.

«В России есть радио «Юмор FM». «Тамаша FM» будет таким же. В эфире будет не только юмор, но и музыка», - добавил О.Абулкабиров.

Анеля Касымова
Фото depositphotos

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