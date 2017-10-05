Аким Алматы озвучил стоимость строительства БАКАД

Большая алматинская кольцевая дорога разгрузит город от 40-60 тысяч автомобилей в сутки.

Транспортные реформы в крупных городах это наиболее сложная, долгосрочная реформа. Сегодня одно из системных решений снижения трафика через центр города - это начало строительства БАКАД, как части транспортного коридора "Западная Европа - Западный Китай". Об этом аким Алматы Бауыржан Байбек сказал в ходе проходящего в южной столице Международного инвестиционного форума "AlmatyInvest 2017", передает корреспондент портала передает корреспондент портала Zakon.kz





"Стоимость проекта более 1,5 миллиарда долларов США. Крупные алматинские компании будут получать эти заказы. В целом Большая алматинская кольцевая дорога разгрузит город от 40-60 тысяч автомобилей в сутки", - сказал он.





Градоначальник также рассказал, что для снижения плотности трафика в Алматы завершено формирование малого транспортного кольца. За десять лет в городе было построено 30 развязок.





"Но мы видим так называемый эффект развязки. Горожане две недели радуются, потом опять на этих развязках стоят в пробках. Это не решает глобально проблему. Поэтому сегодня мы переходим к концепции "Алматы - город для пешеходов", для велосипедистов в том числе, а не для машин. Будет увеличено количество выделенных полос для автобусов. Развиваются велостанции Almaty Bike - это 3 000 велосипедов. Большие перспективы также видим в развитии экологического транспорта. Это и автобусы на газе и метро. Мы думаем, что до 2020 года 70 процентов горожан будет ездить на экологически чистом транспорте.. До конца года на треть обновится автобусный парк", - отметил он.

Бауыржан Байбек также остановился на вопросе сервиса в сфере общественного транспорта.





"Здесь есть, конечно, нарекания, но мы строим систему общественного транспорта на рыночных принципах. Легализация этой сферы позволила понять емкость рынка. Мы сегодня уже на четыре миллиарда субсидируем, датируем эту отрасль. Все, что будет поступать от парковок, от штрафов - будет инвестировано в транспортную сферу. Эта отрасль ближайшее время улучшит свои сервис и качество", - подытожил аким.













Екатерина Ионова, Алматы