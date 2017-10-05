Казгидромет: В Астане высокий уровень загрязнения воздуха
5 октября 2017, 13:20
Для выявления причин загрязнения все данные направляют в соответствующий комитет при Минэнерго.
Начальник управления экологического мониторинга РГП «Казгидромет» Зауреш Абдиева рассказала, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в столице РК оценивается как высокий, передает корреспондент Zakon.kz.
«По результатам проведенных наблюдений в августе 2017 года, уровень загрязнения атмосферного воздуха Астаны оценивается как высокий», - сказал она.
По ее словам, такие данные были получены с экологических постов, которые расположены в районе Шапагат - это коммунальный рынок и района проспекта Туран.
В то же время З. Абдиева отметила, что все данные специалисты передают в комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК, который в свою очередь занимается выявлением причин загрязнения.
«Мы не выявляем причины, для выявления причин мы всю информацию предоставляем комитету экологического регулирования», - уточнила З. Абдиева.
Также глава управления добавила, что в случае высокого и экстремально высокого загрязнения все телефонограммы высылаются в соответствующие государственные органы.
«Это комитет экологического регулирования и контроля МЭ РК и территориальные подразделения департаменты экологии по области», - заключила она.
Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта lashnord.com
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