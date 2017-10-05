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В МВД РК опровергли информацию о «гонениях» граждан Турции, находящихся в РК

5 октября 2017, 18:38

В настоящее время в Казахстане постоянно проживает более 24 тыс. граждан Турции.

Директор Департамента гос. языка и информации в МВД РК Алмас Садубаев прокомментировал информацию, которая в последнее время все чаще появляется в соцсетях. Эта фейковая информация о проблемах граждан Турции, находящихся в Казахстане, передает Zakon.kz

«Нередко пользователи различных социальных сетей отмечают о якобы «гонениях» со стороны органов внутренних дел. Хочу сказать, что все вопросы пребывания иностранцев в стране рассматриваются в рамках правового поля», - заявил Садубаев.

Он отметил, что в настоящее время с Турцией действует безвизовый режим пребывания до 30 дней. Как и во всем мире, визы Казахстана продлеваются при наличии действительного паспорта. Для получения статуса постоянно проживающего иностранца в Казахстане, а также гражданства необходимо – письменное согласие государства его гражданства и документ об отсутствии судимости из страны гражданства.

Кроме того, граждане Турции могут ходатайствовать о получении статуса беженца.

В настоящее время в Казахстане постоянно проживает более 24 тыс. граждан Турции.

Фото: sputniknews.kz

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