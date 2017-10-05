В МВД РК опровергли информацию о «гонениях» граждан Турции, находящихся в РК

В настоящее время в Казахстане постоянно проживает более 24 тыс. граждан Турции.

Директор Департамента гос. языка и информации в МВД РК Алмас Садубаев прокомментировал информацию, которая в последнее время все чаще появляется в соцсетях. Эта фейковая информация о проблемах граждан Турции, находящихся в Казахстане, передает передает Zakon.kz





«Нередко пользователи различных социальных сетей отмечают о якобы «гонениях» со стороны органов внутренних дел. Хочу сказать, что все вопросы пребывания иностранцев в стране рассматриваются в рамках правового поля», - заявил Садубаев.





Он отметил, что в настоящее время с Турцией действует безвизовый режим пребывания до 30 дней. Как и во всем мире, визы Казахстана продлеваются при наличии действительного паспорта. Для получения статуса постоянно проживающего иностранца в Казахстане, а также гражданства необходимо – письменное согласие государства его гражданства и документ об отсутствии судимости из страны гражданства.





Кроме того, граждане Турции могут ходатайствовать о получении статуса беженца.





В настоящее время в Казахстане постоянно проживает более 24 тыс. граждан Турции.



