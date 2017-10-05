Власти Нижегородской области сообщили о 4 погибших при пожаре на НПЗ
5 октября 2017, 20:05
Данные о пострадавших еще уточняются.
Четыре человека погибли в результате пожара на НПЗ в Кстовском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
"На данный момент подтверждена гибель четырех человек", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что данные о пострадавших уточняются.
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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