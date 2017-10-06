В Бразилии охранник детсада сжег себя и четверых детей

Кроме того, ожоги получили еще 40 человек.

Охранник муниципального детского сада, расположенного в бразильском штате Минас-Жерайс, намеренно поджег здание учреждения и находившихся в нем воспитанников. Как передает Как передает ТАСС , об этом сообщил телеканал Globo, рассказав, что преступление произошло в населенном пункте Жанауба на юго-востоке страны.





Охранник Дамиан Соарес дус Сантос работал в муниципальном детском саду с 2008 года, однако в сентябре 2017 года попросил отпуск за свой счет, сославшись на проблемы со здоровьем.





В день трагедии мужчина пришел в учреждение, чтобы передать руководству медицинскую справку, но вместо этого облил спиртом себя и нескольких детей, после чего совершил поджог. Жертвам было от трех до шести лет.





Кроме того, ожоги получили еще 40 человек. 25 из них остаются в больницах, причем шестеро — в крайне тяжелом состоянии. Одна из воспитательниц находится при смерти — власти даже сообщили о ее гибели, однако затем опровергли эту информацию.





Полиция приступила к расследованию причин произошедшего. Мэрия города Жанауба объявила трехдневный траур в память о погибших детях.





Фото: Global Look Press















