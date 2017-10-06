На востоке, севере и в центре Казахстана ожидаются осадки
6 октября 2017, 06:00
Местами возможен туман, усиление ветра.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами на востоке, ночью на севере и в центре республики сохраняются осадки, на остальной части территории ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере и в центре – низовая метель, гололед.
Ночью в Акмолинской области местами ожидается низовая метель, гололед, туман.
В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночь и утром местами ожидается гололед, туман, ветер 15-20 м/с.
В Алматинской области ночью местами – туман, ветер 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанаской, днем в Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области - пыльная буря.
В Западно-Казахстанской области местами ночью и утром туман, днем усилится ветер 15-20 м/с. В Костанайской, Павлодарской областях - местами туман.
Кызылординской, местами Актюбинской, Западно-Казаахстанской, Атырауской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается черезвычайная пожарная опасность.
В Астане: частично облачно, 0°.
В Алматы: преимущественно облачно, +7°.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: khabar.kz
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