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На востоке, севере и в центре Казахстана ожидаются осадки

6 октября 2017, 06:00

Местами возможен туман, усиление ветра.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами на востоке, ночью на севере и в центре республики сохраняются осадки, на остальной части территории ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере и в центре – низовая метель, гололед.

Ночью в Акмолинской области местами ожидается низовая метель, гололед, туман.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночь и утром местами ожидается гололед, туман, ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью местами – туман, ветер 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанаской, днем в Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области - пыльная буря.

В Западно-Казахстанской области местами ночью и утром туман, днем усилится ветер 15-20 м/с. В Костанайской, Павлодарской областях - местами туман.

Кызылординской, местами Актюбинской, Западно-Казаахстанской, Атырауской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается черезвычайная пожарная опасность.

В Астане: частично облачно, 0°.

В Алматы: преимущественно облачно, +7°.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: khabar.kz

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