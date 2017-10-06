На востоке, севере и в центре Казахстана ожидаются осадки

С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами на востоке, ночью на севере и в центре республики сохраняются осадки, на остальной части территории ожидается погода без осадков , сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".





Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере и в центре – низовая метель, гололед.





Ночью в Акмолинской области местами ожидается низовая метель, гололед, туман.





В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночь и утром местами ожидается гололед, туман, ветер 15-20 м/с.





В Алматинской области ночью местами – туман, ветер 15-20 м/с.





В Южно-Казахстанаской, днем в Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области - пыльная буря.





В Западно-Казахстанской области местами ночью и утром туман, днем усилится ветер 15-20 м/с. В Костанайской, Павлодарской областях - местами туман.





Кызылординской, местами Актюбинской, Западно-Казаахстанской, Атырауской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается черезвычайная пожарная опасность.



