Лас-вегасский стрелок Стивен Пэддок планировал ещё несколько атак





BREAKING: U.S. official says investigators looking into possibility Las Vegas shooter planned more attacks, including car bombing. — The Associated Press (@AP) 5 октября 2017 г.





Ранее ряд СМИ сообщал со ссылкой на свои источники, что Пэддок бронировал номера в гостиницах неподалёку от мест проведения и других крупных музыкальных фестивалей — например Lollapalooza в Чикаго и Life is Beautiful всё в том же Лас-Вегасе.





Однако власти официально эту информацию не подтверждали.