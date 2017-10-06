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Лас-вегасский стрелок Стивен Пэддок планировал ещё несколько атак

6 октября 2017, 08:58

Власти официально эту информацию не подтверждали.

Застреливший 58 человек во время кантри-фестиваля в Лас-Вегасе Стивен Пэддок планировал ещё несколько атак, в числе прочего он намеревался подорвать автомобиль. Об этом сообщает Life.ru.



Ранее ряд СМИ сообщал со ссылкой на свои источники, что Пэддок бронировал номера в гостиницах неподалёку от мест проведения и других крупных музыкальных фестивалей — например Lollapalooza в Чикаго и Life is Beautiful всё в том же Лас-Вегасе.

Однако власти официально эту информацию не подтверждали.

Напомним, трагедия в Лас-Вегасе произошла 1 октября. 64-летний Стивен Пэддок расстрелял 59 человек из окна своего номера в отеле Mandalay Bay. По последним данным, ещё более 500 человек получили травмы различной степени тяжести.

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Фото: REUTERS

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