Поезд врезался в автобус в России: погибли 18 человек
6 октября 2017, 10:00
По предварительным данным, автобус был из Казахстана.
Во Владимирской области автобус заглох на переезде и столкнулся с пассажирским поездом на станции Покров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт «Российских железных дорог» (РЖД).
Сегодня ночью в 3:39 автобус пересекал железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Покров, и заглох на путях. Переезд оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. По предварительным результатам работы комиссии, расследующей обстоятельства происшествия, дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов, приближающихся к переезду, о преграде на пути Машинист пассажирского поезда №60 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород, который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным.
По оперативным данным, есть пострадавшие и погибшие из числа пассажиров автобуса. Информация уточняется.
Медицинские работники железной дороги прибыли для оказания помощи пострадавшим.
В настоящее время движение поездов осуществляется по двум соседним путям, перерыва в движении поездов нет.
В связи с ДТП задерживается движение поездов "Ласточка" Нижний Новгород – Москва и пассажирский поезд №91 Северобайкальск – Москва.
В ОАО "РЖД" создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия. На место происшествия выехала комиссия под руководством вице-президента компании.
По предварительным данным, погибли 18 человек, сообщает iz.ru.
По информации RT, автобус, попавший в ДТП на железнодорожном переезде во Владимирской области, был из Казахстана.
«Автобус республики Казахстан, поезд — «Санкт-Петербург — Нижний Новгород», — сообщил представитель МЧС.
Как сообщили в МИД Казахстана, ведомство выясняет обстоятельства происшествия. При этом принадлежность транспортного средства Казахстану там пока не подтвердили.
Ранее глава администрации города Покров Вячеслав Аракелов заявил, что жертвами аварии стали 16 человек.
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