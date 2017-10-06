Поезд врезался в автобус в России: погибли 18 человек

Сегодня ночью в 3:39 автобус пересекал железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Покров, и заглох на путях. Переезд оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. По предварительным результатам работы комиссии, расследующей обстоятельства происшествия, дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов, приближающихся к переезду, о преграде на пути Машинист пассажирского поезда №60 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород, который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным.









По оперативным данным, есть пострадавшие и погибшие из числа пассажиров автобуса. Информация уточняется.





Медицинские работники железной дороги прибыли для оказания помощи пострадавшим.





В настоящее время движение поездов осуществляется по двум соседним путям, перерыва в движении поездов нет.





В связи с ДТП задерживается движение поездов "Ласточка" Нижний Новгород – Москва и пассажирский поезд №91 Северобайкальск – Москва.





В ОАО "РЖД" создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия. На место происшествия выехала комиссия под руководством вице-президента компании.



