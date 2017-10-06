Столкнувшийся с поездом в России автобус был из Шымкента
6 октября 2017, 11:02
В результате ДТП погибли 15 человек, 5 человек госпитализированы.
В России 5 октября в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус из Казахстана столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород, передает Zakon.kz.
Пассажирский автобус марки Mercedes зарегистрирован под госномером UDA668 регион 13, сообщил официальный представитель МИД РК на своей странице в Facebook.
В результате ДТП погибли 15 человек, 5 человек госпитализированы. Всего в автобусе находилось 55 человек. Пострадавшие доставлены в Петушинскую центральную районную клиническую больницу.
В настоящее время казахстанские дипломаты в России выясняют гражданство и личности погибших и пострадавших.
Автобус пересекал железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Покров и заглох на путях. Переезд оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. По предварительным результатам работы комиссии, расследующей обстоятельства происшествия, дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов, приближающихся к переезду, о преграде на пути Машинист пассажирского поезда №60 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород, который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным.
В настоящее время движение поездов осуществляется по двум соседним путям, перерыва в движении поездов нет.
В ОАО "РЖД" создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия. На место происшествия выехала комиссия под руководством вице-президента компании.
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Фото MASH
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