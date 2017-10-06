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Столкновение казахстанского автобуса с поездом в России

6 октября 2017, 09:40

По последним данным, число погибших в аварии выросло до 19 человек.

Во Владимирской области казахстанский автобус заглох на переезде и столкнулся с пассажирским поездом на станции Покров, сообщает Zakon.kz.

По последним данным, число погибших в аварии выросло до 19 человек.

Автобус пересекал железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Покров, и заглох на путях. Переезд оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. По предварительным результатам работы комиссии, расследующей обстоятельства происшествия, дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов, приближающихся к переезду, о преграде на пути Машинист пассажирского поезда №60 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород, который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным.

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