Столкновение казахстанского автобуса с поездом в России

По последним данным, число погибших в аварии выросло до 19 человек.

Во Владимирской области казахстанский автобус заглох на переезде и столкнулся с пассажирским поездом на станции Покров , сообщает , сообщает Zakon.kz





По последним данным, число погибших в аварии выросло до 19 человек.





Автобус пересекал железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Покров, и заглох на путях. Переезд оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. По предварительным результатам работы комиссии, расследующей обстоятельства происшествия, дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов, приближающихся к переезду, о преграде на пути Машинист пассажирского поезда №60 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород, который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным.