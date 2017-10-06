Мечты сбываются: 15-летний гений из Казахстана встретился со Стивеном Хокингом

Встреча состоялась 4 октября в Кембридже в рамках учебно-ознакомительной поездки в Великобританию.





«Как известно, мы, и всё, что нас окружает, состоит из материи. Но у материи по законам природы есть противоположность - антиматерия. При контакте антиматерия и материя взаимоуничтожаются, выделяя при этом колоссальную энергию. Её-то мы и можем использовать в качестве топлива для космических кораблей», - рассказывал Исаак в многочисленных интервью.