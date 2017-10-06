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Мечты сбываются: 15-летний гений из Казахстана встретился со Стивеном Хокингом

6 октября 2017, 12:29

Встреча состоялась 4 октября в Кембридже.

15-летний школьник Исаак Мустопуло из Тараза встретился с легендарным астрофизиком профессором Стивеном Хокингом, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение British Council.

Встреча состоялась 4 октября в Кембридже в рамках учебно-ознакомительной поездки в Великобританию.

"Исаак стал лауреатом Национального конкурса инноваций STEM для людей с ограниченными возможностями, организованном Британским Советом и National Agency for Technological Development, за видеоролик «Теория гармонии», в котором им описан процесс производства электроэнергии для космических аппаратов. Также в видео Исаак рассказал о своем желании встретиться со своим кумиром Стивеном Хокингом", - говорится в сообщении.

Исаак из Тараза с рождения прикован к инвалидному креслу. По мнению мальчика, его «Теория гармонии» позволит найти «колоссальную энергию», которая послужит топливом для космических кораблей.

«Как известно, мы, и всё, что нас окружает, состоит из материи. Но у материи по законам природы есть противоположность - антиматерия. При контакте антиматерия и материя взаимоуничтожаются, выделяя при этом колоссальную энергию. Её-то мы и можем использовать в качестве топлива для космических кораблей», - рассказывал Исаак в многочисленных интервью.


Фото: facebook.com/BritishCouncilKazakhstan

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