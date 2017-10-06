Культура так и прет: драку женщин в алматинском автобусе сняли на телефон

Из отрывков фраз удается понять, что конфликт назрел после того, как одна женщина "села на голову ребенка".

В Интернете появилось видео, на котором запечатлен конфликт женщин в пассажирском автобусе,





По сообщению автора ролика, дело было в Алматы.





На записи слышны крики женщин и плач ребенка. Из отрывков фраз удается понять, что конфликт назрел после того, как одна женщина "села на голову ребенка". Периодически простые крики перерастают в махания руками. При этом, кто-то из пассажиров весьма эмоционально пытается прервать конфликт.





"Остановите машину, вызовите милицию!", "Да заткнитесь вы уже!" - эти и другие порой нецензурные фразы вырываются из толпы пассажиров. Кто-то предлагает остановить автобус и высадить конфликтующих пассажирок.





Видео обрывается, и чем закончился этот инцидент, неясно.





Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.