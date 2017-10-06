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Культура так и прет: драку женщин в алматинском автобусе сняли на телефон

6 октября 2017, 12:35

Из отрывков фраз удается понять, что конфликт назрел после того, как одна женщина "села на голову ребенка".

В Интернете появилось видео, на котором запечатлен конфликт женщин в пассажирском автобусе, передает Zakon.kz.

По сообщению автора ролика, дело было в Алматы.

На записи слышны крики женщин и плач ребенка. Из отрывков фраз удается понять, что конфликт назрел после того, как одна женщина "села на голову ребенка". Периодически простые крики перерастают в махания руками. При этом, кто-то из пассажиров весьма эмоционально пытается прервать конфликт.

"Остановите машину, вызовите милицию!", "Да заткнитесь вы уже!" - эти и другие порой нецензурные фразы вырываются из толпы пассажиров. Кто-то предлагает остановить автобус и высадить конфликтующих пассажирок.

Видео обрывается, и чем закончился этот инцидент, неясно.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.
видео: Dias Kozhanov

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