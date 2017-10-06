Прокуратура взяла на контроль расследование смерти мальчика из Узбекистана

Дело по факту смерти несовершеннолетнего гражданина Узбекистана Асылбека Хамроева взято на контроль прокуратуры, передает передает Zakon.kz





"Расследование обстоятельств смерти несовершеннолетнего Хамроева А. взято на контроль прокуратурой области, по делу назначены соответствующие экспертизы" - сообщил прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов.





Предварительно установлено, что мать погибшего Хамроева Умида со своим несовершеннолетним сыном приехали в Жылыойский район из Узбекистана 13 июня этого года, и по устной договоренности устроились на работу в крестьянское хозяйство в качестве чабанов.





"9 августа Хамроева У. оставила своего сына в крестьянском хозяйстве и уехала к себе на родину, приехав через месяц обнаружила, что ее сын 2 сентября ушел в г.Кульсары и до сих пор не вернулся. В полицию женщина обратилась лишь 12 сентября 2017 года, материалы были зарегистрированы в ЕРДР и начато досудебное расследование, организованы оперативно розыскные мероприятия, в том числе с привлечением вертолёта ДЧС области", - добавил Сыбанкулов.





Тело мальчика, похожего по описанию, было обнаружено в степи 4 октября 2017 года, примерно в 4-5 км от крестьянского хозяйства «Жасулан». Сейчас совместно с полицейскими идет кропотливая работа по выяснению всех обстоятельств происшествия. О результатах расследования надзорный орган сообщит дополнительно.



