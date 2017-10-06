МИД Узбекистана: В Россию вылетел самолет для помощи и вывоза пострадавших в ДТП с поездом

При столкновении поезда с автобусом во Владимирской области погибли 19 граждан Узбекистана , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт министерства иностранных дел Узбекистана.





По информации Посольства Республики Узбекистан в Москве, 6 октября 2017 года в Покровском районе Владимирской области произошло ДТП с участием поезда и автобуса, в результате которого погибли 19 граждан Узбекистана.





По данным МЧС России, в автобусе находились 58 человек, из которых 2 водителя (граждане Казахстана), остальные 56 - граждане Узбекистана.





В целях уточнения данных о погибших и оказания помощи пострадавшим на месте во Владимирскую область направлена группа сотрудников Посольства во главе с Послом Узбекистана в Российской Федерации Бахромом Ашрафхановым.





По решению Правительства республики, во Владимирскую область вылетает специальный самолет со специалистами для оказания помощи и вывоза пострадавших.





Данные о погибших и пострадавших в результате ДТП гражданах Узбекистана уточняются.





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