МИД Узбекистана: В Россию вылетел самолет для помощи и вывоза пострадавших в ДТП с поездом
6 октября 2017, 15:43
В результате ДТП погибли 19 граждан Узбекистана.
При столкновении поезда с автобусом во Владимирской области погибли 19 граждан Узбекистана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт министерства иностранных дел Узбекистана.
По информации Посольства Республики Узбекистан в Москве, 6 октября 2017 года в Покровском районе Владимирской области произошло ДТП с участием поезда и автобуса, в результате которого погибли 19 граждан Узбекистана.
По данным МЧС России, в автобусе находились 58 человек, из которых 2 водителя (граждане Казахстана), остальные 56 - граждане Узбекистана.
В целях уточнения данных о погибших и оказания помощи пострадавшим на месте во Владимирскую область направлена группа сотрудников Посольства во главе с Послом Узбекистана в Российской Федерации Бахромом Ашрафхановым.
По решению Правительства республики, во Владимирскую область вылетает специальный самолет со специалистами для оказания помощи и вывоза пострадавших.
Данные о погибших и пострадавших в результате ДТП гражданах Узбекистана уточняются.
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