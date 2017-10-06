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МИД Узбекистана: В Россию вылетел самолет для помощи и вывоза пострадавших в ДТП с поездом

6 октября 2017, 15:43

В результате ДТП погибли 19 граждан Узбекистана.

При столкновении поезда с автобусом во Владимирской области погибли 19 граждан Узбекистана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт министерства иностранных дел Узбекистана.

По информации Посольства Республики Узбекистан в Москве, 6 октября 2017 года в Покровском районе Владимирской области произошло ДТП с участием поезда и автобуса, в результате которого погибли 19 граждан Узбекистана.

По данным МЧС России, в автобусе находились 58 человек, из которых 2 водителя (граждане Казахстана), остальные 56 - граждане Узбекистана.

В целях уточнения данных о погибших и оказания помощи пострадавшим на месте во Владимирскую область направлена группа сотрудников Посольства во главе с Послом Узбекистана в Российской Федерации Бахромом Ашрафхановым.

По решению Правительства республики, во Владимирскую область вылетает специальный самолет со специалистами для оказания помощи и вывоза пострадавших.

Данные о погибших и пострадавших в результате ДТП гражданах Узбекистана уточняются.

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